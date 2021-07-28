Суд оставил в силе приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Кроме того, суд оставил без изменения приговор в отношении гендиректора марийской телекомпании «Регион-12» Натальи Кожановой, которая ранее была признана виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорена к 8 годам колонии и оштрафована на 235,2 млн руб. Также суд постановил оставить без изменений приговор экс-министру сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиде Долгушевой. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и осудили на три года и шесть месяцев колонии.