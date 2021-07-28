Суд оставил в силе приговор экс-главе Марий Эл Маркелову
Нижегородский областной суд оставил в силе приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову в виде 13 лет лишения свободы, а также штрафа в размере 235,2 млн руб., сообщает ТАСС.
«Приговор оставить в силе без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует агентство судью.
Кроме того, суд оставил без изменения приговор в отношении гендиректора марийской телекомпании «Регион-12» Натальи Кожановой, которая ранее была признана виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорена к 8 годам колонии и оштрафована на 235,2 млн руб. Также суд постановил оставить без изменений приговор экс-министру сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиде Долгушевой. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и осудили на три года и шесть месяцев колонии.
Маркелов был отстранен от должности главы Марий Эл в апреле 2017 г. указом президента Владимира Путина. Позже его задержали и этапировали в Москву. Маркелову предъявлены обвинения по трем статьям УК – получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК). Маркелов, согласно данным следствия, получил взятки общей суммой более 235 млн руб. от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в 2014–2016 гг., оказав в ответ господдержку на сумму более 5 млрд руб.