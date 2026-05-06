В АП задумались о «госзаказе на светлое будущее»
России необходим «госзаказ на светлое будущее», считает замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Об этом говорится в его статье «Архитектура будущего – конструирование смыслов», опубликованной в № 5 журнала «Государство».
По мнению Семенова, «картинка красивого и светлого будущего» исчезла. Ранее такую картинку давали фильмы, такие, как «Назад в будущее». Современные фантастические киноленты демонстрируют «сплошной мрак» – постапокалипсис. В частности, речь об экранизации серии игр Fallout, и сериале «Рай» (Paradise).
Чиновник считает, что вся массовая культура последних десятилетий транслирует мысль о неизбежном конце мира, «после которого выжившие будут вынуждены строить жизнь на руинах или подчиняться трансцендентному искусственному интеллекту». Такая ситуация критична с точки зрения мировой психологии, уверен Семенов.
В качестве примера проектирования реальности автор статьи приводит советское время, когда была «выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего».