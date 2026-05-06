Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,4+0,5%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,52-0,37%RTSI1 101,51-0,37%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Главная / Общество /

В АП задумались о «госзаказе на светлое будущее»

Ведомости

России необходим «госзаказ на светлое будущее», считает замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов. Об этом говорится в его статье «Архитектура будущего – конструирование смыслов», опубликованной в № 5 журнала «Государство».

По мнению Семенова, «картинка красивого и светлого будущего» исчезла. Ранее такую картинку давали фильмы, такие, как «Назад в будущее». Современные фантастические киноленты демонстрируют «сплошной мрак» – постапокалипсис. В частности, речь об экранизации серии игр Fallout, и сериале «Рай» (Paradise).

Чиновник считает, что вся массовая культура последних десятилетий транслирует мысль о неизбежном конце мира, «после которого выжившие будут вынуждены строить жизнь на руинах или подчиняться трансцендентному искусственному интеллекту». Такая ситуация критична с точки зрения мировой психологии, уверен Семенов.

В администрации президента задумались над «Большим русским образом»

Общество

В качестве примера проектирования реальности автор статьи приводит советское время, когда была «выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её