В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на выпускных
Запрет некоторых школ на иностранную музыку на выпускных вечерах – странное толкование закона о защите русского языка, заявил депутат «Единой России» Виталий Милонов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой, так как это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства.
Милонов отметил, что вместе с коллегами по партии намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в закон, чтобы таких казусов больше не было.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка в публичном пространстве 17 июня 2025 г. Документ установил, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.
Исключения предусмотрены для фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также случаев, регулируемых федеральными законами или техническими регламентами.