В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на выпускных

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка в публичном пространстве 17 июня 2025 г. Документ установил, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.