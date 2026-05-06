RTSI1 096,42-0,83%RGBI119,46-0,07%CNY Бирж.10,953-0,9%IMOEX2 622,33-0,83%RGBITR780,62-0,03%
Главная / Общество /

На ЗАЭС прошло рабочее совещание по подготовке к переходу в режим генерации

Ведомости

На Запорожской АЭС в преддверии Дня Победы состоялось рабочее совещание, на котором обсуждалось текущее состояние станции, меры по ее поддержке и подготовка к переходу в режим генерации, когда будет такая возможность, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

На совещании также поднималась тема ситуации в Энергодаре и планы его развития. В частности, обсуждались проекты госкорпорации «Росатом» для помощи сотрудникам и их семьям, профориентации школьников и содействия развитию социальной инфраструктуры.

На встрече с руководством станции прибывший в Энергодар первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил поддержку сотрудникам ЗАЭС и жителям города, обратив внимание на их выдержку, сплоченность и стойкость. По его словам, атомная энергетика и ее работники не должны становиться военными целями.

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что после совещания показал Кириенко Свято-Богоявленский храм, в котором сейчас идет роспись. В 2023 г. Росатом принял решение отремонтировать храм. Эта церковь относится к Запорожско-Мелитопольской епархии и, несмотря на продолжающиеся работы, богослужения в ней не останавливались, отметил Пухов.

5 мая Энергодар подвергся не менее чем семи атакам украинских беспилотников. Часть из них была уничтожена на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Была ранена женщина 1945 г. р. По словам Балицкого, обстановка остается напряженной.

