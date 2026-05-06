На ЗАЭС прошло рабочее совещание по подготовке к переходу в режим генерации

На встрече с руководством станции прибывший в Энергодар первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выразил поддержку сотрудникам ЗАЭС и жителям города, обратив внимание на их выдержку, сплоченность и стойкость. По его словам, атомная энергетика и ее работники не должны становиться военными целями.