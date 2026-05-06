Росавиация раскрыла детали авиакатастрофы в Омской области
Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области как авиационную катастрофу. Об этом сообщили в ведомстве.
Расследованием причин происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет при участии Западно-Сибирского МТУ Росавиации.
По предварительным данным, днем 6 мая во время выполнения авиационных работ в районе посадочной площадки Калачево у самолета открылся капот двигателя, после чего воздушное судно столкнулось с землей. На борту находились пилот и наблюдатель. Оба погибли.
Самолет принадлежал авиакомпании «Авиабаза», имеющей сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ.
В Росавиации отметили, что расследование проводится для установления причин катастрофы и выработки мер по предотвращению подобных происшествий в будущем.
До этого сообщалось, что самолет потерпел крушение около деревни Кошкарево, когда выполнял мониторинг лесных пожаров.
«Аэропракт-22» – двухместный сверхлегкий самолет, разработанный компанией «Аэропракт» в середине 1990-х гг. Его серийное производство началось в 1996 г.