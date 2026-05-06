В Омской области разбился легкомоторный самолет

В Омской области разбился легкомоторный самолетПри крушении могли погибнуть два человека
В Омской области упал легкомоторный самолет «Аэропракт-22», в результате крушения могли погибнуть два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру и источник в правоохранительных органах.
Крушение самолета произошло около деревни Кошкарево в 13:00 по местному времени (10:00 мск). «Аэропракт-22» проводил мониторинг лесных пожаров.
По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, при крушении погибли два человека.
«Аэропракт-22» – двухместный сверхлегкий летательный аппарат, разработанный компанией «Аэропракт» в середине 1990-х. Его производство началось в 1996 г.
20 марта в результате падения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне погибли два человека. Борт выполнял плановый полет с аэродрома «Торбеево-Старт» в городе Ступино, писали СМИ.