МВД скорректировало сроки эксперимента по оргнабору мигрантов

13 января генеральный директор компании по привлечению персонала из-за рубежа «Трудоргнабор» Максим Емельянов рассказал «Ведомостям», что когда компании РФ в основном привлекали для работы низкоквалифицированную рабочую силу из СНГ, иностранцы были неконтролируемы: жили где хотели, меняли работодателей, при этом иногда нарушая законодательство. С введением оргнабора нанимать иностранцев будут иметь право только работодатели, которые смогут взять ответственность за них (обеспечить местом для пребывания в РФ и медстраховкой, оформить необходимые документы), уточняет Емельянов.