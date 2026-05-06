МВД скорректировало сроки эксперимента по оргнабору мигрантов
МВД России скорректировало сроки эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы. Он пройдет с 1 января 2027-го по 31 декабря 2030 г., сообщила миграционная служба министерства в официальном Telegram-канале со ссылкой на четыре законопроекта, регламентирующих процесс.
Ранее эксперимент должен был затронуть три года – с 1 января 2027-го по 31 декабря 2029 г. МВД напомнило, что инициатива проведения такого эксперимента прорабатывается ведомством по поручению руководства страны. Она направлена на упорядочивание миграционных процессов.
Министерство наделяет правительство полномочиями по проведению эксперимента, включая установление правил организации, а также регионов, которые в нем будут участвовать. Законопроекты также устанавливают порядок исчисления и уплаты налога от работы иностранцев в России.
Изменения затронут и Трудовой кодекс. При проведении эксперимента с иностранцами будут заключаться исключительно срочные трудовые договоры с определенным порядком начисления зарплат.
13 января генеральный директор компании по привлечению персонала из-за рубежа «Трудоргнабор» Максим Емельянов рассказал «Ведомостям», что когда компании РФ в основном привлекали для работы низкоквалифицированную рабочую силу из СНГ, иностранцы были неконтролируемы: жили где хотели, меняли работодателей, при этом иногда нарушая законодательство. С введением оргнабора нанимать иностранцев будут иметь право только работодатели, которые смогут взять ответственность за них (обеспечить местом для пребывания в РФ и медстраховкой, оформить необходимые документы), уточняет Емельянов.