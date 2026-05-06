По факту обрушения крыши в колледже Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
По факту обрушения крыши в спортзале в Уральском колледже технологий и предпринимательства Екатеринбурга возбудили уголовное дело о халатности, сообщило Следственное управление Следственный комитет (СУ СК) по Свердловской области в Мах.
В результате инцидента никто не пострадал. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
В настоящий момент продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Об обрушении сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на МЧС России по региону. Инцидент случился во время учебного процесса. Один из студентов рассказал местным СМИ, что перед обрушением был слышен громкий хлопок. По словам очевидца, никаких строительных или ремонтных работ в здании не велось.