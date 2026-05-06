Умер основатель CNN Тед Тернер

Основатель телеканала CNN Тед Тернер скончался на 88-ом году жизни. Об этом сообщил CNN со ссылкой на сообщение компании Turner Enterprises.

Причина смерти не называется, отмечается лишь, что он умер в окружении членов семьи.

Тернер родился 19 ноября 1938 г. в Цинциннати в семье рекламного магната. Учился в Университете Брауна. В 1960-х он купил небольшую телевизионную станцию в Атланте (штат Джорджия), которую вскоре превратил в суперстанцию WTBS. В 1970 г. основал телекорпорацию «Turner Broadcasting System», а спустя десять лет – телестанцию «Cable News Network» (CNN).

CNN отмечает, что Тернер был всемирно известным яхтсменом, филантропом, активистом, стремившимся к ликвидации ядерного оружия, а также защитником природы, ставшим одним из ведущих землевладельцев в США. В 1991 г. журнал Time признал Тернера человеком года за то, что он «влиял на динамику событий и превращал зрителей в 150 странах мира в мгновенных свидетелей истории».

Тернер продал свои телеканалы компании Time Warner, а позже и вовсе покинул медиабизнес, но продолжал гордиться CNN, называя его величайшим достижением в своей жизни.

В 2018 г. Тернер сообщил, что страдает деменцией. В начале 2025 г. он был госпитализирован с легкой формой пневмонии.

