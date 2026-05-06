Экс-пилот «Формулы-1» Рамос умер в возрасте 100 лет
Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсети X.
Причина смерти не раскрывается.
Рамос считался старейшим из ныне живущих бывших пилотов «Формулы-1». Он дебютировал в чемпионате мира в 1955 г. на Гран-при Нидерландов в составе команды Equipe Gordini. За карьеру бразилец принял участие в семи этапах «Формулы-1». Лучшим результатом для него стало пятое место на Гран-при Монако в 1956 г.
Кроме того, Рамос оставался последним живым участником гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 г., которая считается одной из самых трагических в истории автоспорта. Во время соревнований французский гонщик Пьер Левег потерял управление на высокой скорости, после чего его автомобиль вылетел в зрительскую зону и загорелся. В результате катастрофы погибли 83 человека, включая самого пилота.
В 2025 г. «Формуле-1» исполнилось 75 лет. Первый чемпионат провели в Италии 3 сентября 1950 г. Он состоял из семи этапов и проходил в основном по Европе.