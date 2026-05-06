Экс-пилот «Формулы-1» Рамос умер в возрасте 100 лет

Кроме того, Рамос оставался последним живым участником гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 г., которая считается одной из самых трагических в истории автоспорта. Во время соревнований французский гонщик Пьер Левег потерял управление на высокой скорости, после чего его автомобиль вылетел в зрительскую зону и загорелся. В результате катастрофы погибли 83 человека, включая самого пилота.