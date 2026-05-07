Главная / Общество /

Интернет в Москве не будут отключать 7 и 8 мая

Власти не планируют отключать интернет в Москве 7 и 8 мая, заявили в Минцифры РФ. При этом «оперативные ограничения» могут ввести в случае возникновения угроз безопасности.

Ограничения доступа к мобильному интернету введут 9 мая. Не будут доступны сайты «белого списка», а также смс. «Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений», – говорится в сообщении.

Накануне операторы связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни на фоне подготовки праздничных мероприятий, писали «Ведомости». 4 мая операторы также сообщали о возможных перебоях с мобильным интернетом и смс в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.

Утром 5 мая ограничения в столице вступили в силу. Во время действия ограничений люди жаловались на невозможность пользоваться банковскими приложениями или доставкой. В частности, горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её