Школьница в Ростовской области пострадала от взрыва страйкбольной гранаты
Страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе № 8 города Миллерово Ростовской области. Пострадала девочка 2008 г. р, она получила незначительные ожоги рук. Об этом сообщается на сайте в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение о взрыве предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. О других пострадавших не сообщается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативно-следственная группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
15 января во время занятий в учебном центре МВД в Сыктывкаре инструктор привел в действие имитационную гранату, после чего произошел взрыв и началось возгорание. Общее число признанных потерпевшими по уголовному делу превысило 30 человек.