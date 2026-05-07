Госдума рассмотрит передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере миграции
МВД могут передать часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его слова опубликованы на сайте Госдумы.
Речь в законопроекте идет об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов имеющих право на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке и трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.
Как отметил спикер Госдумы, в 2025 г. перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке был существенно сокращен – с 200 специальностей до 29. Сейчас ВНЖ в упрощенном порядке могут получиться инженеры, слесари, сварщики и др.
При этом, по мнению Володина, сейчас накопилось «немало» проблем с трудовой миграцией из‑за отсутствия системного подхода. Он считает, что наделение МВД полномочиями в этой области позволит усилить госконтроль.
Володин указал, что депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке.
6 мая стало известно, что МВД скорректировало сроки эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы – он пройдет с 1 января 2027-го по 31 декабря 2030 г. Эксперимент направлен на упорядочивание миграционных процессов, поясняли в МВД. Ведомство наделяет правительство полномочиями по проведению эксперимента, включая установление правил организации, а также регионов, которые в нем будут участвовать.