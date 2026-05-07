Госдума рассмотрит передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере миграции

6 мая стало известно, что МВД скорректировало сроки эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы – он пройдет с 1 января 2027-го по 31 декабря 2030 г. Эксперимент направлен на упорядочивание миграционных процессов, поясняли в МВД. Ведомство наделяет правительство полномочиями по проведению эксперимента, включая установление правил организации, а также регионов, которые в нем будут участвовать.