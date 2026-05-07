Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM6,177-0,05%CNY Бирж.10,966+0,18%IMOEX2 625,01-0,28%RTSI1 099,29-0,28%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума рассмотрит передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере миграции

Ведомости

МВД могут передать часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его слова опубликованы на сайте Госдумы.

Речь в законопроекте идет об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов имеющих право на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке и трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов.

Как отметил спикер Госдумы, в 2025 г. перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке был существенно сокращен – с 200 специальностей до 29. Сейчас ВНЖ в упрощенном порядке могут получиться инженеры, слесари, сварщики и др.

При этом, по мнению Володина, сейчас накопилось «немало» проблем с трудовой миграцией из‑за отсутствия системного подхода. Он считает, что наделение МВД полномочиями в этой области позволит усилить госконтроль.

Володин указал, что депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке.

6 мая стало известно, что МВД скорректировало сроки эксперимента по организованному набору иностранной рабочей силы – он пройдет с 1 января 2027-го по 31 декабря 2030 г. Эксперимент направлен на упорядочивание миграционных процессов, поясняли в МВД. Ведомство наделяет правительство полномочиями по проведению эксперимента, включая установление правил организации, а также регионов, которые в нем будут участвовать.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её