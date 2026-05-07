В московских аэропортах задержаны 30 рейсов
В аэропортах Московского региона более чем на два часа задержаны 30 рейсов на вылет. Об этом говорится в сообщении Минтранса.
Для поддержки пассажиров привлечен дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Людям раздают воду и мягкие коврики, функционируют бесплатные комнаты матери и ребенка.
Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства сейчас не принимает и не отправляет рейсы московский аэропорт «Внуково», а также авиагавани в Иванове («Южный»), Калуге («Грабцево»), Перми («Большое Савино»), Сочи, Тамбове («Донское»), Череповце и Ярославле. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 7 мая 33 беспилотников, летевших на Москву.
По данным Минобороны, с 8:00 мск до 12:00 мск силы ПВО уничтожили 127 беспилотников над регионами РФ. БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московским регионом, Адыгеи, Крыма, Удмуртии и над акваториями Азовского и Черного морей.