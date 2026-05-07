В московских аэропортах задержаны 30 рейсов

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства сейчас не принимает и не отправляет рейсы московский аэропорт «Внуково», а также авиагавани в Иванове («Южный»), Калуге («Грабцево»), Перми («Большое Савино»), Сочи, Тамбове («Донское»), Череповце и Ярославле. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.