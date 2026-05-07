Прокуратура начала проверки из-за задержек рейсов в аэропортах Москвы
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Сотрудники после мониторинга ситуации дадут оценку обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта.
Минтранс сообщал, что в московских аэропортах задерживают рейсы для обеспечения безопасности. 7 мая более чем на два часа были задержаны 30 рейсов на вылет. Для поддержки пассажиров привлекали дополнительный персонал, аэропортовые службы работали в усиленном режиме. Людям раздали воду и мягкие коврики.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с начала суток на подлете к столице были сбиты 50 БПЛА. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.