FESH68,05-0,44%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,61+0,02%
Главная / Общество /

Прокуратура начала проверки из-за задержек рейсов в аэропортах Москвы

Ведомости

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Сотрудники после мониторинга ситуации дадут оценку обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта.

Минтранс сообщал, что в московских аэропортах задерживают рейсы для обеспечения безопасности. 7 мая более чем на два часа были задержаны 30 рейсов на вылет. Для поддержки пассажиров привлекали дополнительный персонал, аэропортовые службы работали в усиленном режиме. Людям раздали воду и мягкие коврики.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с начала суток на подлете к столице были сбиты 50 БПЛА. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

