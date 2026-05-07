В аэропорту «Внуково» готовят к вылету задержанные рейсы
Международный аэропорт «Внуково» готовит к вылету задержанные рейсы после снятия ограничений, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
Аэропорт предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима. Работники авиакомпании пытаются минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и вернуться к привычному расписанию.
Росавиация сообщала о снятии ограничений в Мах в 19:24 мск. Меры действовали с 01:41 мск.
Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Сотрудники после мониторинга ситуации дадут оценку обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с начала суток на подлете к столице были сбиты 60 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы.