В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне
На грузовом судне «Арка-31» в акватории порта Мурманска произошло задымление. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Задымление ликвидировали, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Загрязнения воды также допущено не было.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
