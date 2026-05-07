Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IRAO3,13+0,14%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,64+0,02%
Главная / Общество /

В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне

Ведомости

На грузовом судне «Арка-31» в акватории порта Мурманска произошло задымление. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Задымление ликвидировали, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Загрязнения воды также допущено не было.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

5 апреля в Москве загорелась крыша высшего общевойскового командного училища. Огонь охватил около 200 кв. м. В Минобороны уточнили, что задымление произошло на чердаке, предварительно, из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её