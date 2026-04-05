В Москве загорелась крыша высшего общевойскового командного училища
Кровля загорелась в Московском высшем общевойсковом командном училище на улице Головачева. На месте ЧП работают экстренные службы.
По данным РЕН ТВ, из здания эвакуировали 200 человек. Площадь возгорания составляет 60 кв. м.
Как сообщает 112, огонь охватил около 200 кв. м.
В Минобороны уточнили, что задымление произошло на чердаке, предварительно, из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.
«Пятого апреля сего года около 11:22 (мск) произошло задымление на чердаке одного из зданий на территории военного учебного заведения на улице Головачева в Москве», – говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит агентство «РИА Новости».