Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Погода в Москве в День Победы ожидается облачной с прояснениями и без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью и в первой половине дня погоду в столице будет определять гребень скандинавского антициклона. В этот период ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, осадков не прогнозируется. Тишковец уточнил, что нижняя граница облачности составит 470–650 м и выше, поэтому погодные условия позволят провести авиационную часть парада. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха в Москве составит от +6 до +9 градусов, утром от +10 до +13.
«Днем скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Будет преобладать пасмурная погода, к вечеру местами может брызнуть небольшой дождь», – пояснил синоптик.
Днем воздух прогреется до +12…+15 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст.
В воскресенье и понедельник в столичном регионе сохранится прохладная для мая погода. Ночью температура составит от +6 до +11 градусов, днем – не выше +11…+16. Также ожидается ветреная погода, а 11 мая местами пройдут дожди.
7 мая в Гидрометцентре России сообщали, что 8 мая через Москву и область пройдет волновой циклон, который принесет дожди и похолодание. До этого в Подмосковье впервые с начала года зафиксировали +30 градусов. Как отмечал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, такая температура наблюдалась на метеостанциях Коломны, Воскресенска и Приокско-Террасного заповедника.