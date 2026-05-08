Суд в Калуге арестовал обвиняемого в убийстве чемпиона Исаева
Калужский районный суд арестовал 41-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом пишет ТАСС.
Обвиняемый пробудет под стражей два месяца.
По данным «РИА Новости», Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая. В калужском спортивном клубе «Логово зверя», где убитый работал тренером, принесли соболезнования родным и близким спортсмена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).