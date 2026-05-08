Умер экс-музыкант «Сплина» и «Машины времени» Николай Ксенофонтов

Экс-музыкант рок-групп «Сплин» и «Машина времени» Николай Ксенофонтов умер 6 мая на 65-м году жизни. Об этом сообщает калужская телерадиокомпания «Ника» во «В контакте».

По данным телерадиокомпании, музыкант перенес сосудистую катастрофу и долго восстанавливал речь. Похороны пройдут 9 мая в селе Березичи Калужской области.

Ксенофонтов был сооснователем рок-группы «Квартал» вместе с Артуром Пилявиным. Он также сотрудничал с группами «Машина времени», «Сплин», «Несчастный случай» и другими коллективами.

Музыкант запомнился поклонникам как барабанщик, перкуссионист и певец. В составе группы «Квартал» он участвовал в исполнении песен «Парамарибо», «Там, на Таити», «Остров белых птиц», «Южный крест», «Ночной трамвай» и «Снег».

Последние годы Ксенофонтов жил в селе Березичи, где занимался плотницким делом, проводил выставки своих работ и играл в местной группе «Календарь».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её