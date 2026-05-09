Общество

Более 5600 украинцев въехали в Россию в I квартале

Ведомости

В I квартале 2026 г. границу России пересек 5641 гражданин Украины, следует из статистических данных, которые изучило «РИА Новости».

По данным, приведенным агентством, 5393 человека указали целью визита частную поездку. Деловые цели обозначили 168 граждан, 20 человек прибыли как туристы, еще шесть въехали транзитом. Обучение стало причиной приезда для 17 человек, трудоустройство – для 35. Два гражданина Украины указали в качестве цели пребывания обслуживание транспортных средств.

В статистике отмечается, что 5500 человек пересекли границу воздушным транспортом, 45 – на автомобиле, 22 – пешком.

«РИА Новости» уточнило, что в течение прошлого года в Россию въехали 32 570 граждан Украины.

22 апреля министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что около 70% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент. По ее словам, почти четверть украинских граждан делают это ежедневно.

