Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб

Гибб наиболее известен по роли недалекого «братка» по прозвищу Огр в комедии 1984 г. «Месть придурков». Он повторил эту роль в сиквеле 1987 г. «Месть придурков 2: Придурки в раю», а также в телефильме 1994 г. «Месть придурков 4: Придурки в любви». В 1988 г. он снялся вместе с Жан-Клодом Ван Даммом в фильме «Кровный спорт», сыграв Рэя Джексона – американского мастера боевых искусств.