Общество

Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб

Американский актер, Дональд Гибб, известный по фильмам «Месть придурков» и «Кровавый спорт», умер на 72-м году жизни. Об этом пишет Variety со ссылкой на сына покойного.

Гибб умер 12 мая в своем доме в Техасе из-за проблем со здоровьем.

Гибб наиболее известен по роли недалекого «братка» по прозвищу Огр в комедии 1984 г. «Месть придурков». Он повторил эту роль в сиквеле 1987 г. «Месть придурков 2: Придурки в раю», а также в телефильме 1994 г. «Месть придурков 4: Придурки в любви». В 1988 г. он снялся вместе с Жан-Клодом Ван Даммом в фильме «Кровный спорт», сыграв Рэя Джексона – американского мастера боевых искусств.

Среди последних фильмов с участием Гибба – «Хэнкок», «Проклятый алмаз», «Самая большая фанатка», «Светлячок» и «Скейтбордисты». На телевидении он появлялся в сериалах «Молодые и дерзкие», «Секретные материалы», «Команда "А"», «Сайнфелд», «Дни нашей жизни» и «Частный детектив Магнум». Гибб также озвучивал несколько видеоигр, включая Rage, Mafia II и Alter Echo.

Гибб родился в августе 1954 года в Нью-Йорке. Его прорывом стало появление в роли головореза в экшн-комедии Клинта Иствуда 1980 г. «Как только сможешь».

