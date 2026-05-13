Суд заочно арестовал экс-главу подросткового отряда «Надежда» Штейнберга
Преображенский райсуд Москвы заочно арестовал бывшего главу подросткового отряда «Надежда» 81-летнего Ефима Штейнберга, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Статья, по которой проходит Штейнберг, не уточняется. Мера пресечения сроком на два месяца будет исчисляться с момента его ареста на территории РФ или в случае экстрадиции.
В декабре 2025 г. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что бывшие воспитанники обвинили Штейнберга в сексуализированном насилии. Двое воспитанников заявили, что подали заявление в Следственный комитет (СК) РФ и ожидают возбуждения уголовного дела.
Как писали СМИ со ссылкой на воспитанников, в отношении Штейнберга возбудили дело по ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста). Официально эту информацию в СК не подтверждали. В конце апреля этого года стало известно, что Штейнберга обвинили в розыск в России.
Отряд «Надежда» был основан в 1960 г. Тогда работал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы, с 1990 г. вошел в состав некоммерческого «Союза пионерских организаций». Воспитанниками отряда являются мальчики и девочки от 10 до 18 лет.