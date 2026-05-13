CNY Бирж.10,821-0,26%ARSA7,91+0,76%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 695,67+0,21%RTSI1 150,86+0,21%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Главная / Общество /

Суд заочно арестовал экс-главу подросткового отряда «Надежда» Штейнберга

Ведомости

Преображенский райсуд Москвы заочно арестовал бывшего главу подросткового отряда «Надежда» 81-летнего Ефима Штейнберга, сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Статья, по которой проходит Штейнберг, не уточняется. Мера пресечения сроком на два месяца будет исчисляться с момента его ареста на территории РФ или в случае экстрадиции.

В декабре 2025 г. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что бывшие воспитанники обвинили Штейнберга в сексуализированном насилии. Двое воспитанников заявили, что подали заявление в Следственный комитет (СК) РФ и ожидают возбуждения уголовного дела.

Как писали СМИ со ссылкой на воспитанников, в отношении Штейнберга возбудили дело по ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста). Официально эту информацию в СК не подтверждали. В конце апреля этого года стало известно, что Штейнберга обвинили в розыск в России.

Отряд «Надежда» был основан в 1960 г. Тогда работал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы, с 1990 г. вошел в состав некоммерческого «Союза пионерских организаций». Воспитанниками отряда являются мальчики и девочки от 10 до 18 лет.

