Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к пяти с половиной годам условно

Следствие установило, что подсудимая в 2022 г., занимая пост замгубернатора Кубани, курирующего сферу здравоохранения региона, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика для назначения на должность директора ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж». После этого Минькова обратилась к этому застройщику через посредника с просьбой о покупке квартиры площадью 63 кв. м, рыночная стоимость которой более 12 млн руб. Чиновница купила ее за 5,44 млн руб. При этом изначально она рассчитывала, что квартиру ей подарят.