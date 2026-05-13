Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к пяти с половиной годам условно
Ленинский районный суд признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову виновной в мошенничестве и легализации имущества и приговорил к пяти с половиной годам условно с испытательным сроком в пять лет, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.
Ей также назначили штраф в размере 700 000 руб. с лишением права занимать должности на госслужбе на три года. Квартира, купленная Миньковой преступным путем, решением суда обращена в доход государства.
Суд вынес приговор, учитывая смягчающие вину обстоятельства. Минькова полностью признала вину, явилась с повинной, активно способствовала раскрытию преступления и полностью возместила ущерб потерпевшему. У нее также на иждивении двое малолетних детей и мать-пенсионерка.
Следствие установило, что подсудимая в 2022 г., занимая пост замгубернатора Кубани, курирующего сферу здравоохранения региона, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика для назначения на должность директора ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж». После этого Минькова обратилась к этому застройщику через посредника с просьбой о покупке квартиры площадью 63 кв. м, рыночная стоимость которой более 12 млн руб. Чиновница купила ее за 5,44 млн руб. При этом изначально она рассчитывала, что квартиру ей подарят.
Квартира была оформлена на мать подсудимой, однако деньги за указанную недвижимость на счет строительной организации так и не были перечислены. После этого чиновница переписала квартиру на своего сына, чтобы легализовать имущество, полученное незаконным путем.
В октябре 2025 г. Минькова ушла в отставку. Она говорила, что сама приняла это решение, «продиктованное личными убеждениями». О дальнейшей карьере чиновницы не сообщалось. 27 января 2026 г. ее задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения в особо крупном размере.