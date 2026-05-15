В День России состоится «парад» из трех планет

Жители России смогут увидеть небольшой «парад» из трех планет 12 июня. В небе выстоятся Меркурий, Юпитер и Венера, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обсерваторию Университета Решетнева.

Чтобы увидеть небесное событие, нужно будет посмотреть в сторону западного горизонта после заката. Планеты выстроятся по диагонали и будут видны невооруженным глазом.

В обсерватории рассказали, что с 17 июня к ним присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище более впечатляющим.

Парад из шести планет можно было наблюдать вечером 28 февраля. Яркие Юпитер, Сатурн и Венера были видны невооруженным глазом. Меркурий можно было отыскать рядом с Венерой низко у горизонта только при ясной погоде и открытом юго-западном направлении. Нептун и Уран наблюдались исключительно в телескоп. Марс в этот период находился по другую сторону от Солнца и не был виден.

