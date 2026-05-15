УЕФА засчитал Латвии поражение за отказ от матча с Белоруссией

Игра между юниорскими сборными Латвии и Белоруссии должна была состояться 15 мая на территории Уэльса. Однако ранее Латвийская федерация футбола объявила о намерении бойкотировать встречу с белорусской командой. В результате УЕФА применил регламент и присудил латвийской сборной техническое поражение. Решение повлияло на положение команд в отборочной группе, где также выступают сборные Словакии и Сан-Марино. В другом матче группы словаки обыграли команду Белоруссии со счетом 4:2.