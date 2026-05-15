УЕФА засчитал Латвии поражение за отказ от матча с Белоруссией
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение засчитать сборной Латвии техническое поражение после отказа выйти на матч против команды Белоруссии в квалификации юниорского чемпионата Европы 2027 г. среди футболистов до 19 лет. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Игра между юниорскими сборными Латвии и Белоруссии должна была состояться 15 мая на территории Уэльса. Однако ранее Латвийская федерация футбола объявила о намерении бойкотировать встречу с белорусской командой. В результате УЕФА применил регламент и присудил латвийской сборной техническое поражение. Решение повлияло на положение команд в отборочной группе, где также выступают сборные Словакии и Сан-Марино. В другом матче группы словаки обыграли команду Белоруссии со счетом 4:2.
Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии – против Словакии. Финальная часть юниорского чемпионата Европы 2027 г. пройдет в Чехии.
