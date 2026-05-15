В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения населения после ливней

В конце марта в Дагестане и Чечне начались сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается и сегодня. Прежние власти в Дагестане обвиняли в паводках незаконные поставки. Вскоре после этого глава региона Сергей Меликов ушел в отставку. Президент РФ Владимир Путин требовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом, отметив, что у многих пострадавших нет другого жилья.