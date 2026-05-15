В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения населения после ливней

Ведомости

Системы жизнеобеспечения населения восстановили в Дагестане и Чечне после сильных дождей. Об этом «Ведомостям» сообщили в МЧС.

В Дагестане «освободились от воды» свыше 40 га сельхозугодий, власти организовали расчистку подмостовых пространств для безаварийного прохождения паводковых вод. Кроме того, расчищено от мусора около тысячи кубометров русел рек.

«Сносятся незаконные постройки», – добавили в ведомстве.

Как может выглядеть управление Дагестаном при трех руководителях

Политика / Власть

Вместе с тем, в Дагестане ожидается увеличение количества осадков до 100 мм, возможно превышение уровня воды в реках. В МЧС указали, что особую опасность это создаст для жителей предгорных и горных районов республики. 

Также из двух пунктов временного размещения в Дагестане домой вернулись все 66 человек, в том числе 17 детей. Всего в двух пострадавших регионах выплаты разного рода получили почти 29 000 пострадавших.

В конце марта в Дагестане и Чечне начались сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается и сегодня. Прежние власти в Дагестане обвиняли в паводках незаконные поставки. Вскоре после этого глава региона Сергей Меликов ушел в отставку. Президент РФ Владимир Путин требовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом, отметив, что у многих пострадавших нет другого жилья.

