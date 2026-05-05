Как может выглядеть управление Дагестаном при трех руководителях

Как может выглядеть управление Дагестаном при трех руководителяхБывший глава республики остался помогать преемнику и будущему премьеру
Смена власти в Дагестане оформилась официально. Президент назначил Федора Щукина врио главы республики. Для этого Щукин ушел в отставку с поста председателя Верховного суда Дагестана. Главу республики в сентябре будет выбирать парламент региона – из списка кандидатов, который внесет президент.
Путин одобрил кандидатуру Щукина 30 апреля на встрече с представителями Дагестана. Во главе республики должен появиться человек, который в состоянии решать задачи и знает, что и как надо делать, сказал тогда президент. «Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный», – охарактеризовал Щукина Путин.
На той же встрече президент одобрил кандидатуру Магомеда Рамазанова, работавшего заместителем полпреда на Дальнем Востоке, на пост председателя правительства Дагестана.
Возглавлявший регион Сергей Меликов покинет пост в связи с переходом на другую работу, сказал Путин.
4 мая, после назначения Щукина, Меликов написал в Telegram-канале, что просит не назначать его на новую должность, так как хочет помочь врио главы республики вникнуть в дела. Он добавил, что будет помогать и подсказывать «столько, сколько это потребуется».
Основная задача властей Дагестана сейчас – ликвидация последствий наводнений, заявил Щукин (цитата по ТАСС). Рамазанов и Меликов 4 мая совместно провели рабочее совещание по этому вопросу, говорится в Telegram-канале пресс-службы главы Дагестана. Главной темой стало обеспечение жильем пострадавших при паводках.
Управление такими сложными полиэтничными территориями, как Дагестан, всегда требовало особых моделей, обращает внимание директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. Текущая конструкция «врио плюс бывший глава плюс действующий состав правительства» выглядит запутанной, но может работать как краткосрочный механизм мягкого перехода, отмечает он.
Идеальный глава региона Северного Кавказа
Это попытка адаптировать советскую логику распределения должностей в республике по этническому принципу к современным реалиям, считает эксперт: «Врио становится центром принятия решений, бывший глава на ограниченный период помогает передать контекст, проекты и управленческие связи, а правительство обеспечивает текущий хозяйственный контур». Главный риск – затягивание перехода, сказал он «Ведомостям».
Смена власти в Дагестане принимает плавный характер, что может быть оправданно в столь непростом регионе, да еще и в условиях борьбы с последствиями катастрофических паводков, говорит политолог Ростислав Туровский. Судя по всему, уходящий глава региона Меликов пока не получил гарантий по поводу того или иного нового места работы и он не хотел бы, чтобы к нему были претензии как к главе республики, учитывая ее нынешнее непростое положение, рассуждает он.
Рамазанов для республики – неизвестная фигура, но у народа есть определенные ожидания, говорит руководитель аппарата общественной палаты Дагестана Ислам Магомедов. «Надежда на то, что он, используя свои связи в силовых структурах, наведет порядок. Будет противостоять коррупции», – сказал он «Ведомостям».
Система с сильным премьером при главе республики призвана публично разделить их ответственность и вместе с тем обеспечить этому тандему дополнительную легитимность, отмечает источник, близкий к региону. Щукин и Рамазанов одобрены президентом только после того, как их на встрече предложила властная элита Дагестана, напоминает он.
Реальным главой региона будет премьер, а «прикрывать» его предстоит номинальному главе республики, полагает собеседник «Ведомостей».
Назначение Щукина врио Дагестана и просьба Меликова не переводить его на новую работу сигнализируют о том, что такая конструкция носит временный характер, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Речь идет о временном и неформальном альянсе бывшего и нового главы региона как о способе постепенной передачи дел. В конечном итоге такой сценарий может пойти на пользу и Меликову, пока он не перешел на другую должность, и Щукину», – резюмировал Туровский.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов