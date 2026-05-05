Как может выглядеть управление Дагестаном при трех руководителях

Смена власти в Дагестане принимает плавный характер, что может быть оправданно в столь непростом регионе, да еще и в условиях борьбы с последствиями катастрофических паводков, говорит политолог Ростислав Туровский. Судя по всему, уходящий глава региона Меликов пока не получил гарантий по поводу того или иного нового места работы и он не хотел бы, чтобы к нему были претензии как к главе республики, учитывая ее нынешнее непростое положение, рассуждает он.