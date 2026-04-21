Политика

Путин поручил помочь с восстановлением неоформленного жилья в Дагестане

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин потребовал оказать помощь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом. Об этом он заявил на совещании с главами муниципальных образований.

Глава государства отметил, что многие дома в регионе возводились без необходимой документации. При этом у их владельцев зачастую нет другого жилья.

«Но люди построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением этих нормативных документов, у них ничего нет», – сказал Путин. Он подчеркнул, что в такой ситуации «не помогать этим людям – нельзя» и призвал найти правовые решения, чтобы избежать излишнего формализма.

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен в Дагестане и Чечне 9 апреля из-за паводков, вызванных аномальными осадками. Непогода началась 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. 30 марта в регионе выпало уже три месячные нормы осадков. По данным властей, в Дагестане жертвами наводнения стали шесть человек.

Глава МЧС РФ Александр Куренков отмечал, что последствия дождевого паводка в Дагестане слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно.

