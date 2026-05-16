В Пятигорске произошел взрыв на газовой заправке

В Пятигорске произошел взрыв на газовой заправкеПострадали два человека
В Пятигорске при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в мессенджере Max.
Как уточнил мэр, взрыв не связан с атакой БПЛА. При разгрузке была нарушена техника безопасности.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали два человека, один из них в тяжелой степени тяжести.
В тушении пожара, по словам губернатора, задействованы 45 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара, как сообщает Ворошилов, составляет 1000 кв.м.
