В Пятигорске произошел взрыв на газовой заправке

Пострадали два человека
Ведомости

В Пятигорске при разгрузке газовоза на автозаправке произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в мессенджере Max.

Как уточнил мэр, взрыв не связан с атакой БПЛА. При разгрузке была нарушена техника безопасности.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали два человека, один из них в тяжелой степени тяжести.

В тушении пожара, по словам губернатора, задействованы 45 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара, как сообщает Ворошилов, составляет 1000 кв.м.

5 мая в калужском Малоярославце при взрыве газа в общежитии пострадали три человека. В здании частично обрушились стены и крыша.

