MOEX171,3+1,48%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
На заправке в Пятигорске ликвидировали открытое горение

Открытое горение на автозаправочной станции в Пятигорске ликвидировано, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте происшествия работают порядка 60 человек и 29 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.

16 мая в процессе разгрузки газовоза на автозаправочной станции произошел взрыв. После этого на площади 1000 кв.м. начался пожар. Предварительная причина – нарушение техники безопасности при разгрузке. Пострадали шесть человек.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в расположенном недалеко от заправки многоквартирном доме проводится обход жильцов. В нескольких квартирах выбиты стекла, власти пообещали оказать помощь их владельцам.

