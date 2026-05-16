На заправке в Пятигорске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на автозаправочной станции в Пятигорске ликвидировано, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На месте происшествия работают порядка 60 человек и 29 единиц техники. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.
16 мая в процессе разгрузки газовоза на автозаправочной станции произошел взрыв. После этого на площади 1000 кв.м. начался пожар. Предварительная причина – нарушение техники безопасности при разгрузке. Пострадали шесть человек.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в расположенном недалеко от заправки многоквартирном доме проводится обход жильцов. В нескольких квартирах выбиты стекла, власти пообещали оказать помощь их владельцам.