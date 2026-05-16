Полиция Чечни начала проверку сообщений о нападении бойца ММА Юнусова на женщин
Полиция Чечни начала проверку после сообщения о нападении бойца ММА Джихада Юнусова на двух женщин. Об этом сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев.
В региональном МВД в Грозном зарегистрирован материал по факту нанесения побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. «По результатам проверки будет принято законное решение», – сказал Арсунукаев (цитата по «РИА Новости»).
Инцидент произошел в одном из подъездов Грозного. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как Юнусов спорит с женщиной из-за камеры видеонаблюдения, которая, по его словам, снимает дверь его квартиры. После короткой перепалки спортсмен сначала выплескивает напиток женщине в лицо, а затем начинает ее избивать. Побои также получила девушка, попытавшаяся заступиться за первую пострадавшую.