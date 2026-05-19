Главная / Общество /

В «Единой России» назвали цензурой административное вмешательство в творчество

Ведомости

Административное вмешательство в творческие процессы под предлогом защиты ценностей является цензурой, которая запрещена Конституцией РФ. Такой комментарий дала депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова относительно сообщений в СМИ о предложении проверить спектакль в МХТ.

«Цензура никогда не приносила реальной пользы», – сказала она.

Казакова отметила, что вместо «охоты на ведьм» необходимо поддерживать талантливые проекты, актеров, художников и их ценность должны отмечать зрители и эксперты-искусствоведы. По ее словам, нужно помогать лучшим, а то, что люди не примут, уйдет само. Депутат напомнила, что когда-то боролись и с поэтом Владимиром Высоцким, но время все расставило на свои места.

14 мая состоялась премьера спектакля «Гамлет» в МХТ в постановке Андрея Гончарова. Заглавного героя пьесы играет Юрий Борисов.

18 мая художественный руководитель Театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков в ролике, опубликованном в личном Telegram-канале, заявил, что этот спектакль – «театральная катастрофа» и «чудовище». В тот же день актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался относительно нового «Гамлета», что все театральные постановки в России должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, передает НСН.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её