Международная федерация муайтай разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, вернув им возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Теперь российские атлеты смогут участвовать в официальных соревнованиях IFMA во всех возрастных категориях без ограничений, используя национальную символику на экипировке. «Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену», – отметил Дегтярев.
В июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В состав команды вошли многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.
18 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать с национальной атрибутикой.
7 мая сообщалось, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом МОК отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, включая запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.