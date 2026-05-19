ROSN409,9-0,68%CNY Бирж.10,405-1,95%IMOEX2 663,61-0,17%RTSI1 159,78-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Общество /

Международная федерация муайтай разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Ведомости

Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, вернув им возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

Теперь российские атлеты смогут участвовать в официальных соревнованиях IFMA во всех возрастных категориях без ограничений, используя национальную символику на экипировке. «Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену», – отметил Дегтярев.

В июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. В состав команды вошли многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

18 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать с национальной атрибутикой.

7 мая сообщалось, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом МОК отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, включая запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.

