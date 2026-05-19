СК России возбудил более 2800 дел о налоговых преступлениях в 2025 году
Следственные органы Следственного комитета России в 2025 г. возбудили более 2800 уголовных дел по фактам налоговых преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин.
В ведомстве также отметили, что количество уголовных дел данной категории, направленных в суд, выросло на 19%.
Бастрыкин подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов оказывает негативное влияние на экономику страны. По данным СК, за 15 лет существования ведомства в бюджет удалось вернуть 561 млрд руб. неуплаченных налогов, а также завершить расследование более 30 000 уголовных дел о налоговых преступлениях.
На совещании глава СК заслушал доклады руководителей ряда региональных управлений, в работе которых были выявлены недостатки. В частности, обсуждались случаи несвоевременной регистрации материалов, из-за чего истекали сроки давности привлечения к ответственности.
По итогам совещания Бастрыкин поручил обеспечить своевременное проведение проверок по налоговым материалам, привлекать к ответственности всех участников схем уклонения от налогов и принимать меры для полного возмещения ущерба государству.
24 марта «Ведомости» писали, что Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Авторы инициативы спроектировали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.