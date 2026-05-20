Мурашко: более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются к психологу
Более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются за психологической и психотерапевтической помощью. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в приветствии участникам XVIII съезда психиатров России «Психиатрия в условиях смешанной реальности: новые вызовы – новые возможности».
По словам главы Минздрава, растущий спрос на такую помощь требует расширения ее доступности. «С учетом актуальных потребностей общества мною инициирована разработка порядка оказания психотерапевтической помощи», – заявил Мурашко (цитата по ТАСС).
Министр также обратил внимание на кадровую ситуацию в сфере психиатрии и психотерапии. По его данным, в 2025 г. в российской системе здравоохранения работали 9668 медицинских психологов, 10 239 врачей-психиатров и 1320 врачей-психотерапевтов.
Мурашко подчеркнул, что необходимо привлекать молодые кадры и совершенствовать систему наставничества. Он также сообщил, что за прошлый год более 7300 специалистов прошли программы повышения квалификации, а 781 человек получил новую специальность через профессиональную переподготовку.
Глава Минздрава отметил, что за последние пять лет психиатрическая служба в России существенно изменилась. В частности, были обновлены 28 клинических рекомендаций в области психиатрии.
Почти четверть всех предпринимателей в сфере психического здоровья в России зарегистрированы в Москве, следует из данных «Точка банка», с которыми ознакомился «Ведомости. Город» 8 мая. На столицу приходится 23,2% всех ИП и компаний этого сегмента. На втором месте по числу предпринимателей в сфере психологических услуг находится Московская область с долей 8,7%, на третьем – Санкт-Петербург, на который приходится 7,7% рынка.