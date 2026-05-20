Мурашко: более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются к психологу

Почти четверть всех предпринимателей в сфере психического здоровья в России зарегистрированы в Москве, следует из данных «Точка банка», с которыми ознакомился «Ведомости. Город» 8 мая. На столицу приходится 23,2% всех ИП и компаний этого сегмента. На втором месте по числу предпринимателей в сфере психологических услуг находится Московская область с долей 8,7%, на третьем – Санкт-Петербург, на который приходится 7,7% рынка.