Матвиенко: еда в больницах должна быть вкусной, нельзя кормить «баландой»
Питание в больницах должно быть здоровое, простое, но вкусное, а «баландой» людей кормить нельзя, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «Часа субъекта» на пленарном заседании СФ.
«Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. <...> Для чего деньги тратятся?» – сказала она (цитата по ТАСС).
Матвиенко обратилась к присутствующему в зале Вячеславу Космачеву, врио зампреда правительства – министру здравоохранения Пензенской области, в медучреждениях которой пожаловались на качество питания. Председатель СФ подчеркнула, что вопрос с едой в больницах «уж точно можно решить».
Осенью 2024 г. в больницах Москвы, где проходят лечение взрослые пациенты, был обновлен рацион питания, в частности, в меню появились фриттата, ризотто и фруктовые салаты. Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов.