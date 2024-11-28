В меню московских больниц появились фриттата и ризотто

В конце ноября Финансовый университет при правительстве РФ представил рейтинг городов по качеству жизни. Лидером списка стала Москва. Победитель был определен на основании опросов населения и объективной статистики, в том числе, по такому направлению, как качество медицинского обслуживания. Москва также стала лидером рейтинга качества жизни по итогам 2023 г. по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нем тоже учитывалось качество здравоохранения в городе.