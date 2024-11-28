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В меню московских больниц появились фриттата и ризотто

Ведомости

В больницах Москвы, где проходят лечение взрослые пациенты, обновлен рацион питания, в частности, в меню появились фриттата, ризотто и фруктовые салаты. Об этом сообщается на сайте информационного центра столичного правительства.

Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Они включают продукты с про- и пребиотиками.

«Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд. Также мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно», – рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые рационы учитывают состояние и потребности пациентов. Например, после хирургических операций положены блюда мягкой консистенции, приготовленные щадящим способом. Это гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта создано меню с легкоусвояемой пищей. На завтрак предлагаются творожное запеченное суфле и йогурты, на обед – перец с овощами и рисом, супы-пюре, а на ужин – рубленные шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.

Кроме того, буфеты и линии раздачи также оснастили новым кухонным инвентарем.

В конце ноября Финансовый университет при правительстве РФ представил рейтинг городов по качеству жизни. Лидером списка стала Москва. Победитель был определен на основании опросов населения и объективной статистики, в том числе, по такому направлению, как качество медицинского обслуживания. Москва также стала лидером рейтинга качества жизни по итогам 2023 г. по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нем тоже учитывалось качество здравоохранения в городе.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 г. расходы на медицину увеличатся на 8% по сравнению с 2024 – до 1,1 трлн руб. Власти планируют завершить реконструкцию поликлиник, а также построить и модернизировать объекты здравоохранения. Предусмотрено также расширение сети центров женского здоровья, создание новых стандартов помощи и развитие сети специализированных детских центров для лечения заболеваний печени, ревматических и гастроэнтерологических болезней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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