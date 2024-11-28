В меню московских больниц появились фриттата и ризотто
В больницах Москвы, где проходят лечение взрослые пациенты, обновлен рацион питания, в частности, в меню появились фриттата, ризотто и фруктовые салаты. Об этом сообщается на сайте информационного центра столичного правительства.
Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Они включают продукты с про- и пребиотиками.
«Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд. Также мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно», – рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Новые рационы учитывают состояние и потребности пациентов. Например, после хирургических операций положены блюда мягкой консистенции, приготовленные щадящим способом. Это гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта создано меню с легкоусвояемой пищей. На завтрак предлагаются творожное запеченное суфле и йогурты, на обед – перец с овощами и рисом, супы-пюре, а на ужин – рубленные шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески.
Кроме того, буфеты и линии раздачи также оснастили новым кухонным инвентарем.
В конце ноября Финансовый университет при правительстве РФ представил рейтинг городов по качеству жизни. Лидером списка стала Москва. Победитель был определен на основании опросов населения и объективной статистики, в том числе, по такому направлению, как качество медицинского обслуживания. Москва также стала лидером рейтинга качества жизни по итогам 2023 г. по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нем тоже учитывалось качество здравоохранения в городе.
В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 г. расходы на медицину увеличатся на 8% по сравнению с 2024 – до 1,1 трлн руб. Власти планируют завершить реконструкцию поликлиник, а также построить и модернизировать объекты здравоохранения. Предусмотрено также расширение сети центров женского здоровья, создание новых стандартов помощи и развитие сети специализированных детских центров для лечения заболеваний печени, ревматических и гастроэнтерологических болезней.