Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

По данным АСИ, рейтинг помогает развернуть полную картину по уровню качества среды для жизни в субъектах. Он учитывает состояние жилищного комплекса и инфраструктуры, безопасности, чистоты и экологии. Кроме того, в него попадают регионы, в которых существуют самые хорошие возможности для работы и качественные здравоохранение, образование и социальная защита. Каждое из направлений измеряется при помощи опросов граждан (почти полмиллиона человек приняли участие в опросах в 2023 г.) и данных статистики и геоаналитики, добавили в АСИ.