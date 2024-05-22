Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Ведомости

По итогам 2023 г. Москва стала лидером рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ). В топ-5 регионов помимо столицы вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АСИ, сообщила пресс-служба агентства.

«У всех наших планов есть важнейшее измерение – благополучие людей. Думаю, будет правильным, если оценкой действий правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует АСИ», – отметил Путин.

В первой десятке рейтинга регионов оказались также Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область. Лидерами по динамике роста при этом стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область.

По данным АСИ, рейтинг помогает развернуть полную картину по уровню качества среды для жизни в субъектах. Он учитывает состояние жилищного комплекса и инфраструктуры, безопасности, чистоты и экологии. Кроме того, в него попадают регионы, в которых существуют самые хорошие возможности для работы и качественные здравоохранение, образование и социальная защита. Каждое из направлений измеряется при помощи опросов граждан (почти полмиллиона человек приняли участие в опросах в 2023 г.) и данных статистики и геоаналитики, добавили в АСИ.

22 мая состоялось заседание наблюдательного совета АСИ, который возглавляет Путин. В ходе мероприятия президент подчеркнул, что определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу и для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы.

Как отметил президент, миссия АСИ с 2011 г. состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов. Он поблагодарил команду АСИ за отбор проектов для форума «Сильные идеи для сильного времени», когда инициативы граждан, бизнеса и НКО «становятся частью государственной повестки» – к примеру, часть инициатив, представленных на форуме в этом году, были включены в послание президента Федеральному собранию. Путин предложил вручать премию АСИ лучшим авторам проектов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных