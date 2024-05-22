Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России
По итогам 2023 г. Москва стала лидером рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ). В топ-5 регионов помимо столицы вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АСИ, сообщила пресс-служба агентства.
«У всех наших планов есть важнейшее измерение – благополучие людей. Думаю, будет правильным, если оценкой действий правительства России и регионов станет Национальный рейтинг качества жизни, который ежегодно формирует АСИ», – отметил Путин.
В первой десятке рейтинга регионов оказались также Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область. Лидерами по динамике роста при этом стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область.
По данным АСИ, рейтинг помогает развернуть полную картину по уровню качества среды для жизни в субъектах. Он учитывает состояние жилищного комплекса и инфраструктуры, безопасности, чистоты и экологии. Кроме того, в него попадают регионы, в которых существуют самые хорошие возможности для работы и качественные здравоохранение, образование и социальная защита. Каждое из направлений измеряется при помощи опросов граждан (почти полмиллиона человек приняли участие в опросах в 2023 г.) и данных статистики и геоаналитики, добавили в АСИ.
22 мая состоялось заседание наблюдательного совета АСИ, который возглавляет Путин. В ходе мероприятия президент подчеркнул, что определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу и для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы.
Как отметил президент, миссия АСИ с 2011 г. состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов. Он поблагодарил команду АСИ за отбор проектов для форума «Сильные идеи для сильного времени», когда инициативы граждан, бизнеса и НКО «становятся частью государственной повестки» – к примеру, часть инициатив, представленных на форуме в этом году, были включены в послание президента Федеральному собранию. Путин предложил вручать премию АСИ лучшим авторам проектов.