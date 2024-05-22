Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ

Гражданские и предпринимательские инициативы должны находить отражение в национальных проектах, а правительство и ведомства должны взаимодействовать с АСИ – в сфере кадров, экологии, социальной сферы и др., отметил Путин. Кроме того, нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, чтобы создавать инновации, которые были бы востребованы, добавил президент. Он пообещал, что в рамках председательства России в БРИКС в 2024 г. обсудит это с партнерами. Путин также попросил АСИ активнее развивать международное партнерство и продвигать российские технологии и бренды.