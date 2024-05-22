Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ

Путин провел заседание наблюдательного совета АСИВ рамках мероприятия президент объявил о запуске новых нацпроектов
Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), который он возглавляет. В ходе мероприятия президент подчеркнул, что определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу и для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы.
«Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучия российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора», – подчеркнул Путин.
По его словам, миссия АСИ с 2011 г. состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов. Он поблагодарил команду АСИ за отбор проектов для форума «Сильные идеи для сильного времени», когда инициативы граждан, бизнеса и НКО «становятся частью государственной повестки» – к примеру, часть инициатив, представленных на форуме в этом году, были включены в послание президента Федеральному собранию. Путин предложил вручать премию АСИ лучшим авторам проектов.
Гражданские и предпринимательские инициативы должны находить отражение в национальных проектах, а правительство и ведомства должны взаимодействовать с АСИ – в сфере кадров, экологии, социальной сферы и др., отметил Путин. Кроме того, нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, чтобы создавать инновации, которые были бы востребованы, добавил президент. Он пообещал, что в рамках председательства России в БРИКС в 2024 г. обсудит это с партнерами. Путин также попросил АСИ активнее развивать международное партнерство и продвигать российские технологии и бренды.
Однако в центре внимания АСИ должно быть участие в реализации национальных проектов, и с учетом указа о национальных целях развития Путин предложил обновить стратегию деятельности АСИ на десять лет. Он предложил использовать для оценки реализации национальных целей развития рейтинг российских регионов по качеству жизни, который составляет АСИ.