Расходы бюджета на нацпроекты к маю предварительно достигли 1,1 трлн рублей

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. В прошлом году было освоено 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.