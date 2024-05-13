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Расходы бюджета на нацпроекты к маю предварительно достигли 1,1 трлн рублей

Ведомости

По предварительным данным, на 1 мая исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 1,1 трлн руб., или 37% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

По данным министерства, в общей сложности на реализацию нацпроектов в 2024 г. выделено более 3,03 трлн руб. Наибольшая сумма предусмотрена для «Демографии» – более 891 млрд руб., из которой уже израсходовано порядка 425 млрд (47,7%).

Наибольший процент исполнения расходов бюджета в разрезе нацпроектов отмечается по «Культуре» – 55%, или 28,6 млрд руб. из 52,1 млрд.

По нацпроекту «Наука и университеты» исполнение бюджета к маю составляет 48,4% (76,9 млрд руб. из 158,8 млрд). Далее следуют нацпроект «Здравоохранение» (44,6%, или 128,9 млрд руб. из 288,9 млрд), «Производительность труда» (42,2%, или 2,2 млрд руб. из 5,2 млрд) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (34,5%, или 15,2 млрд руб. из 44,2 млрд).

Наименьшая доля исполнения бюджета в разрезе нацпроектов у «Беспилотных авиационных систем» – 15,6%, или 7 млрд руб. из 45,3 млрд.

В начале апреля на сайте Минфина сообщалось, что к 1 апреля исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 657,5 млрд руб., или 21,7% от плановых бюджетных назначений.

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. В прошлом году было освоено 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.

В лидеры по реализации по итогам прошлого года вышли «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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