Расходы бюджета на нацпроекты к маю предварительно достигли 1,1 трлн рублей
По предварительным данным, на 1 мая исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 1,1 трлн руб., или 37% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается на сайте Минфина России.
По данным министерства, в общей сложности на реализацию нацпроектов в 2024 г. выделено более 3,03 трлн руб. Наибольшая сумма предусмотрена для «Демографии» – более 891 млрд руб., из которой уже израсходовано порядка 425 млрд (47,7%).
Наибольший процент исполнения расходов бюджета в разрезе нацпроектов отмечается по «Культуре» – 55%, или 28,6 млрд руб. из 52,1 млрд.
По нацпроекту «Наука и университеты» исполнение бюджета к маю составляет 48,4% (76,9 млрд руб. из 158,8 млрд). Далее следуют нацпроект «Здравоохранение» (44,6%, или 128,9 млрд руб. из 288,9 млрд), «Производительность труда» (42,2%, или 2,2 млрд руб. из 5,2 млрд) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (34,5%, или 15,2 млрд руб. из 44,2 млрд).
Наименьшая доля исполнения бюджета в разрезе нацпроектов у «Беспилотных авиационных систем» – 15,6%, или 7 млрд руб. из 45,3 млрд.
В начале апреля на сайте Минфина сообщалось, что к 1 апреля исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 657,5 млрд руб., или 21,7% от плановых бюджетных назначений.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. В прошлом году было освоено 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.
В лидеры по реализации по итогам прошлого года вышли «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.