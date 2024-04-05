Минфин оценил исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов
По предварительным данным, на 1 апреля исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов составило 657,5 млрд руб., или 21,7 % от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Всего на реализацию нацпроектов в 2024 г. выделено более 3,03 трлн руб., следует из данных министерства. Наибольшая сумма предусмотрена для «Демографии» – более 891 млрд руб., сейчас израсходовано порядка 25,4%.
По итогам I квартала наибольший процент исполнения расходов бюджета в разрезе национальных проектов наблюдается по «Культуре» – 48,6%, или 25,26 млрд руб.
Далее следуют «Наука и университеты» (38%, или 60,26 млрд руб.), «Производительность труда» (32,4%, почти 1,7 млрд руб.), а также «Туризм и индустрия гостеприимства» (26,7%, около 11,8 млрд руб.). Замыкает пятерку проектов-лидеров «Здравоохранение» с показателем 26,4%, или 76,4 млрд руб.
Наименьшая доля исполнения бюджета в разрезе национальных проектов у «Беспилотных авиационных систем» – 3,8%, или 1,73 млрд руб.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. В прошлом году было освоено 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.
В лидеры по реализации по итогам прошлого года вышли «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.