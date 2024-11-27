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Минздрав ожидает к 2030 году рождения 180 000 детей с помощью ЭКО

Ведомости

В России к 2030 году должно родиться 180 000 детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает «Интерфакс».

По его словам, ежегодно с помощью технологий ЭКО в стране появляется 30 000 детей. Сейчас во всех субъектах РФ готовятся соответствующие программы, которые пройдут утверждение в Минздраве.

Минздрав и профильные ведомства регионов назначены ответственными за повышение в Год семьи эффективности ЭКО. Это следует из тематического плана основных мероприятий, утвержденного правительством 26 декабря 2023 г. 

В России с 2016 г. можно получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО. Эффективность процедуры в целом низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью, заключают и эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в глобальном исследовании трендов развития человеческого потенциала. В России подсчет количества проведенных ЭКО ведет РАРЧ, но данные, как правило, отстают на два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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