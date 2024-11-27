Минздрав ожидает к 2030 году рождения 180 000 детей с помощью ЭКО

В России с 2016 г. можно получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО. Эффективность процедуры в целом низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью, заключают и эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в глобальном исследовании трендов развития человеческого потенциала. В России подсчет количества проведенных ЭКО ведет РАРЧ, но данные, как правило, отстают на два года.