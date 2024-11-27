Минздрав ожидает к 2030 году рождения 180 000 детей с помощью ЭКО
В России к 2030 году должно родиться 180 000 детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, передает «Интерфакс».
По его словам, ежегодно с помощью технологий ЭКО в стране появляется 30 000 детей. Сейчас во всех субъектах РФ готовятся соответствующие программы, которые пройдут утверждение в Минздраве.
Минздрав и профильные ведомства регионов назначены ответственными за повышение в Год семьи эффективности ЭКО. Это следует из тематического плана основных мероприятий, утвержденного правительством 26 декабря 2023 г.
В России с 2016 г. можно получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО. Эффективность процедуры в целом низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью, заключают и эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в глобальном исследовании трендов развития человеческого потенциала. В России подсчет количества проведенных ЭКО ведет РАРЧ, но данные, как правило, отстают на два года.