Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина

«Локомотив» второй сезон подряд выигрывает Кубок Гагарина. В прошлом году ярославцы победили в финале «Трактор». Клуб стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул. Ранее это удавалось «Ак Барсу», московскому «Динамо» и ЦСКА. Трижды подряд Кубок Гагарина пока не выигрывал ни один клуб.