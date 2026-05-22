Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина
Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Об этом сообщил ТАСС.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды. «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4:2.
Дубль в составе победителей оформил Егор Сурин, отличившийся на 5-й и 14-й минутах. Еще одну шайбу забросил Максим Шалунов на 53-й минуте. У «Ак Барса» голами отметились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.
Президент России Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой. На сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой глава государства отметил, что команда демонстрировала «динамичную, красивую игру», а также в честной борьбе сумела взять верх над сильными соперниками.
«Показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», – говорится в поздравлении. Путин также отдельно отметил болельщиков клуба, которые искренне поддерживали команду на протяжении сезона.
«Локомотив» второй сезон подряд выигрывает Кубок Гагарина. В прошлом году ярославцы победили в финале «Трактор». Клуб стал четвертой командой в истории КХЛ, сумевшей защитить чемпионский титул. Ранее это удавалось «Ак Барсу», московскому «Динамо» и ЦСКА. Трижды подряд Кубок Гагарина пока не выигрывал ни один клуб.