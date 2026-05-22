ФСБ задержала в Новороссийске агента Киева, планировавшего подрыв энергообъекта

20 мая ФСБ задержала жителя Краснодарского края, который был завербован Украиной через интернет. Следствие считает, что он готовил поджог одного из объектов энергообеспечения железной дороги региона. Ведомство также заявило, что задержанный размещал в интернете ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования.