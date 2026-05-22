ФСБ задержала в Новороссийске агента Киева, планировавшего подрыв энергообъекта
Сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске агента спецслужб Украины, который планировал подорвать один из объектов энергетической отрасли, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.
По данным ведомства, гражданин России 2003 г. р. жил в Северском районе Краснодарского края. Его завербовали представители СБУ в мессенджере WhatsApp
Представители ФСБ РФ отметили, что задержание произошло, когда завербованный направлялся к месту нахождения тайниковой закладки для изъятия СВУ. В устройстве содержалось 2,5 кг взрывчатки. В схроне также находился телефонный аппарат, в котором зафиксировали переписку исполнителя с куратором.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
20 мая ФСБ задержала жителя Краснодарского края, который был завербован Украиной через интернет. Следствие считает, что он готовил поджог одного из объектов энергообеспечения железной дороги региона. Ведомство также заявило, что задержанный размещал в интернете ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования.