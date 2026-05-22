BLNG10,77+1,99%CNY Бирж.10,481+0,44%IMOEX2 665,44+0,04%RTSI1 186,14+0,04%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Общество

При разборе завалов в Старобельске нашли тело погибшего

Ведомости

Спасатели МЧС России обнаружили тело погибшего при разборе завалов общежития в Старобельске ЛНР. Ранее из-под обломков удалось достать троих пострадавших, их передали врачам.

«Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек. Основные силы сосредоточены на данных участках», – сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших. МЧС продолжает аварийно-спасательные работы на месте происшествия и разбирает завалы.

Обрушение здания произошло ночью после комбинированной атаки украинских беспилотников по территории колледжа Луганского педагогического университета. По последним данным, в момент удара в учебном корпусе и общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что под завалами могут оставаться до 18 человек.

Также в Старобельске повреждены административные здания, магазины, частные дома. Есть пострадавший.

