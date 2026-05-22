При разборе завалов в Старобельске нашли тело погибшего

Обрушение здания произошло ночью после комбинированной атаки украинских беспилотников по территории колледжа Луганского педагогического университета. По последним данным, в момент удара в учебном корпусе и общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что под завалами могут оставаться до 18 человек.