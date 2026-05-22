Мишустин поручил проработать развитие туризма на Северном Кавказе
Минэкономразвития, Минфин и «Кавказ.РФ» должны проработать развитие туризма, санаториев, а также спортивной и аграрной отраслей на Северном Кавказе по поручению премьера Михаила Мишустина. Оно опубликовано на сайте правительства России.
Ответственные лица должны сформировать необходимые предложения до 10 сентября. В частности, речь идет о привлечении стратегического инвестора в развитие курорта «Мамисон». Кроме того, инициативы должны коснуться обустройства межрегионального маршрута «Национальная Кавказская тропа» и создания условий для подготовки спортсменов на Эльбрусе.
В перечне поручений также есть вопрос ликвидации последствий наводнения в Дагестане. Правительство проработает переселение жителей региона из оползневых зон, возобновление процесса получения образования детьми из пострадавших школ и организацию летнего отдыха для семей, которые пострадали в результате паводков.
Мишустин провел совещание в Минеральных Водах 30 апреля, в последний день Кавказского инвестиционного форума. Премьер-министр РФ отмечал, что власти проводят работу по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и Чеченской Республике. В ходе выступления он также обратил внимание на рост инвестиций в регион – за прошлый год они увеличились на 10% до почти 1,5 трлн. По словам Мишустина, одно из наиболее привлекательных направлений инвестиций – туризм.