Мишустин поручил проработать развитие туризма на Северном Кавказе

Мишустин провел совещание в Минеральных Водах 30 апреля, в последний день Кавказского инвестиционного форума. Премьер-министр РФ отмечал, что власти проводят работу по ликвидации последствий ЧС в Дагестане и Чеченской Республике. В ходе выступления он также обратил внимание на рост инвестиций в регион – за прошлый год они увеличились на 10% до почти 1,5 трлн. По словам Мишустина, одно из наиболее привлекательных направлений инвестиций – туризм.