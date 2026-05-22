ЕР создала оперштаб для помощи жителям Старобельска после атаки ВСУ
«Единая Россия» создала оперативный штаб для решения вопросов по поддержке и психологической помощи студентам колледжа в Старобельске, который подвергся украинской атаке, и их родителям. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию партии в ЛНР.
«Выражаю искреннюю надежду, что все находящиеся под завалами будут в кратчайшие сроки найдены и спасены <...>. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления и полного восстановления», – отметил он.
ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске 22 мая. Количество пострадавших в результате ударов увеличилось до 40 человек. По данным уполномоченной по правам ребенка Яны Лантратовой, погибли четыре человека.
Следователи возбудили уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Направлены официальные письма в ООН, ОБСЕ и Совет по правам человека ООН. В городе повреждения также получили административные здания, магазины и частные дома.