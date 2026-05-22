ЕР создала оперштаб для помощи жителям Старобельска после атаки ВСУ

«Единая Россия» создала оперативный штаб для решения вопросов по поддержке и психологической помощи студентам колледжа в Старобельске, который подвергся украинской атаке, и их родителям. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию партии в ЛНР.