В Институте философии РАН отвергли обвинения в мошенничестве
В Институте философии РАН опровергли обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при работе над научным проектом «Наследие Аристотеля», заявил представитель учреждения. Проект подразумевал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, для чего выделялись бюджетные средства с 2018 по 2024 г.
Институт выразил надежду, что следствие как можно скорее разберется в сути вопроса и сможет прекратить возбужденное уголовное дело. В учреждении отметили, что не могут быть преступными технические недочеты лишь в одном из разделов огромного государственного задания. Бюджетные средства были потрачены для его выполнения, и Институт предоставит все необходимые документы и сведения следствию.
21 мая Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН, кандидата философских наук Светлану Месяц, сообщило РБК. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ по делу о «Наследии Аристотеля». Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.
Выяснилось, что днем ранее в Институте прошли обыски. По словам источника РБК, они прошли у сотрудников, в числе которых был 87-летний врио директора Абдусалам Гусейнов.
Следствие полагает, что часть заявленных результатов о выполнении проекта либо отсутствовала, либо существовала только в виде черновых или незавершенных материалов. Проверка выявила, что академики, возможно, завышали объемы научной работы и включали в отчетность материалы, перевод которых уже был. По данным правоохранительных органов, участники проекта получали финансирование, несмотря на то что работа не была выполнена в полном объеме.