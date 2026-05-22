Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,547+1,07%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 631,75-1,22%RTSI1 164,26-1,8%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Главная / Общество /

В Институте философии РАН отвергли обвинения в мошенничестве

Ведомости

В Институте философии РАН опровергли обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при работе над научным проектом «Наследие Аристотеля», заявил представитель учреждения. Проект подразумевал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, для чего выделялись бюджетные средства с 2018 по 2024 г.

Институт выразил надежду, что следствие как можно скорее разберется в сути вопроса и сможет прекратить возбужденное уголовное дело. В учреждении отметили, что не могут быть преступными технические недочеты лишь в одном из разделов огромного государственного задания. Бюджетные средства были потрачены для его выполнения, и Институт предоставит все необходимые документы и сведения следствию.

21 мая Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН, кандидата философских наук Светлану Месяц, сообщило РБК. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ по делу о «Наследии Аристотеля». Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.

Выяснилось, что днем ранее в Институте прошли обыски. По словам источника РБК, они прошли у сотрудников, в числе которых был 87-летний врио директора Абдусалам Гусейнов.

Следствие полагает, что часть заявленных результатов о выполнении проекта либо отсутствовала, либо существовала только в виде черновых или незавершенных материалов. Проверка выявила, что академики, возможно, завышали объемы научной работы и включали в отчетность материалы, перевод которых уже был. По данным правоохранительных органов, участники проекта получали финансирование, несмотря на то что работа не была выполнена в полном объеме.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её